Torcida dispara críticas à Vini Jr após eliminação: 'Faltou reclamar do vento'

O atacante brasileiro Vini Jr virou alvo de críticas de torcedores do Real Madrid após a eliminação do time na Champions League. A manifestação aconteceu nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Diversos comentários apontaram fortes críticas ao camisa 7.

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A eliminação para o Bayern de Munique gerou reação negativa de parte da torcida contra o brasileiro. Vini desperdiçou uma oportunidade clara de gol no início do segundo tempo.

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Manifestações dos torcedores contra Vini Jr

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Sobre um planejamento futuro para o elenco madrilenho, um torcedor disparou sua opinião: sugeriu uma venda de Vini Jr e a aquisição de Olise com o dinheiro da transação. Deixando então, Mbappé na sua posição de origem, onde, segundo o internauta, o atleta mais rende e entrega.

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Críticas ao desempenho de Mbappé

O atacante francês foi acusado de jogar de forma individualista na partida eliminatória. A crítica também foi direcionada a postura da comissão técnica, apontando que o atual comandante do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, não possui mando no time.

O mesmo internauta apontou que independente de desempenhos ruins dos atacantes mencionados, o professor continua dando uma "carta branca" a eles, de maneira que ignorasse o baixo rendimento durante as partidas.

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Parte dos torcedores relacionou as críticas ao salário do atacante brasileiro. Para esse grupo, a venda de Vinicius permitiria uma reformulação do setor ofensivo. Os comentários mencionaram que o valor obtido com a transferência poderia ser usado para contratar outros jogadores.

Vini Jr e Mbappé recebem duras críticas de torcedores após eliminação (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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