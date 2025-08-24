Dono do Botafogo, John Textor foi alvo de críticas de mais uma torcida da Inglaterra. O Crystal Palace empatou com o Nottingham Forest por 1 a 1, neste domingo (24), em confronto válido pela Premier League e não perdeu a chance de protestar contra o americano. Durante o confronto, torcedores do Palace levantaram uma bandeira que tratava Textor como palhaço.

Em julho, mesmo após vencer a FA Cup, o Crystal Palace perdeu a vaga para a próxima edição da Europa League devido a violação das regras de multipropriedade da Uefa. O clube da Inglaterra e o Lyon integravam o grupo Eagle Futebol, de John Textor.

O Nottingham Forest ocupou a vaga do Palace e, desde então, os torcedores criticam a decisão.

Neste domingo, os fãs do Palace pintaram Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, com uma mala de dinheiro na mão esquerda e uma arma na mão direita, em uma faixa levantada durante a partida. No fundo da imagem, Textor está desenhado como palhaço.

Confira faixa que critica John Textor

Relembre desclassificação do Crystal Palace

A Uefa anunciou, no dia 11 de julho, que o Crystal Palace não disputará a próxima edição da Europa League, apesar de ter se classificado ao vencer a FA Cup. A entidade anunciou que o clube poderá recorrer. De início, o Crystal Palace "cairá" para a Conference League, do terceiro escalão da Europa.

— A presente decisão pode ser apelada junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, de acordo com os Artigos 62 e 63 dos Estatutos da Uefa — diz o comunicado da entidade.

O Nottingham Forest, também da Inglaterra, é o substituto do Palace na competição, uma vez que ficou em sétimo lugar na Premier League.

A decisão acontece a partir da violação das regras de multipropriedade da Uefa, já que Crystal Palace e Lyon integravam até recentemente o grupo Eagle Football, de John Textor. Nesta quarta-feira (9), o Lyon teve seu recurso aceito e não será rebaixado para a segunda divisão da França, garantindo também a participação na Europa League (ficou em sexto na tabela da Ligue 1).

John Textor era dono do Crystal palace até o dia 22 de junho. Neste dia, John Textor vendeu todas as ações que detinha do clube inglês para o dono do New York Jets, franquia da NFL, de futebol americano. O empresário norte-americano, que detém 90% da SAF do Botafogo, vendeu 45% das ações do Palace por pouco mais de 200 milhões de euros (quase 1,3 bilhão de reais).

O problema é que a Uefa considera que o desligamento ocorreu tarde demais. De acordo com os regulamentos, clubes que compartilham o mesmo proprietário (ou que o fizeram durante a temporada) não podem disputar uma mesma competição europeia.

O Crystal Palace argumentou que Textor não tem mais influência decisiva na administração, mas a Uefa negou esta defesa.

Como o futebol inglês tem direito a duas vagas na Europa League, e uma foi conquistada pelo Aston Villa - que terminou em sexto na Premier League -, a exclusão do Crystal Palace abre o caminho para o Nottingham Forest, próximo na tabela, ocupar o seu lugar.

Como o Lyon foi salvo do rebaixamento administrativo nesta semana, o clube teve prioridade em cima do Crystal Palace para disputar a Europa League, mesmo os dois tendo o mesmo dono (até recentemente).

Partida do Lyon é interrompida por faixa contra Textor: ‘Vigarista’

No último sábado (24), o Lyon venceu o Metz em casa pela 2ª rodada da Ligue 1, porém, além da boa atuação do time, o que chamou a atenção foi o protesto da torcida contra o empresário John Textor. Atualmente, o norte-americano briga pelo comando da Eagle Football Holding, empresa que também comanda a SAF do Botafogo.

O árbitro Eric Wattelier paralisou o confronto por alguns minutos, quando o placar estava 2 a 0 para o Lyon, devido às ofensas ao norte-americano. Uma faixa estendida na arquibancada dizia: "(John Textor) é o vigarista de um sistema sem salvaguardas. Não à multipropriedade".

O sistema de som do estádio pediu, na sequência, para que os torcedores presentes parassem com os cânticos ofensivos e exibiu uma mensagem nos telões.

Após a confusão, o confronto seguiu normalmente, e o Lyon ampliou o placar. Os gols foram marcados por Fofana, Tolisso e Karabec. Com a vitória, a equipe assumiu - provisoriamente - a liderança do Campeonato Francês, que começou na última semana.