Lyanco aparece com galo na cabeça; entenda

Um zagueiro do Atlético Mineiro surpreendeu os torcedores, neste sábado (23), ao publicar uma mudança peculiar no visual. Nos stories do Instagram, Lyanco compartilhou uma foto do cabelo, com tranças que formavam um desenho em homenagem ao Galo. O Lance! te mostra!

O Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo, neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Lyanco será desfalque do galo no confronto por conta de lesão, mas escolheu mudar o visual para homenagear e trazer sorte ao time.

No instagram privado, Lyanco publicou um vídeo que mostra o novo penteado de tranças no cabelo. O diferencial? As tranças formam o escudo do Atlético Mineiro.

Sem Lyanco, Atlético Mineiro enfrenta São Paulo neste domingo (24)

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, dia 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feita pelo Premiere e pelo Sportv.

O São Paulo atravessa uma sequência positiva de sete partidas sem derrotas e aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.

O Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

🧑‍⚖️ Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)