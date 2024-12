Torcida do Warriors detona Klay Thompson por ‘esquecer’ Curry em post: ‘Por que o odeia?’

Na partida entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, na última quarta-feira (25), Klay Thompson ultrapassou Reggie Miller e se tornou o quinto jogador com mais bolas de três na história da NBA. Após o feito, o armador dos Mavs fez um post nas redes sociais para celebrar o marco. Na legenda, ele escreveu que a lenda do Indiana Pacers é "o melhor arremessador da história da liga", o que não agradou à torcida do seu ex-time, o Golden State Warriors.

Nos comentários da postagem, torcedores do Warriors interpretaram que Klay mandou uma indireta para Stephen Curry ao não o apontar como o melhor no quesito, conforme entendido por grande parte dos atletas e ex-atletas, e detonaram o jogador dos Mavericks pela atitude. Ambos jogaram juntos no Golden State, onde formaram a dupla "Splash Brothers", famosa pelos arremessos de longa distância. Inclusive, Curry é o jogador com o maior número de bolas de três da NBA na história.

Veja os comentários indignados da torcida do Warriors com Klay

Tradução: "Melhor arremessador da história" (em tom de ironia)

Tradução: "Por que você odeia o Steph?"

Relação ruim entre Thompson e Curry?

Klay Thompson e Stephen Curry se tornaram muito amigos após mais de uma década atuando juntos. No entanto, a relação parece ter ficado estremecida. Outro ídolo do Warriors, Draymond Green relatou um bastidor do primeiro confronto entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors na temporada, que marcou o reencontro da franquia com Klay. O astro contou que Stephen Curry se irritou com o ex-companheiro ao ser ignorado antes da partida.

- (Steph) tentou conversar com Klay sobre outra coisa, e Klay o ignorou. Então, ele ficou p*** - relatou.

Stephen Curry e Klay Thompson em ação na partida entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks (Foto: Ezra Shaw/AFP)

Green ainda contou que Curry faria um discurso em homenagem a Klay Thompson, mas ficou irritado com a situação e desistiu para se concentrar na partida.

Chateado, Stephen Curry decidiu o confronto. Com 37 pontos, o armador liderou a vitória dos Warriors por 120 a 117 no Chase Center, em San Francisco (EUA), no dia 11 de novembro. O astro anotou 12 pontos nos últimos três minutos da partida. Thompson também se destacou e marcou 22 pontos para os Mavs. Posteriormente, no dia 15 deste mês, as equipes se enfrentaram novamente. Dessa vez, vitória do Dallas Mavericks por 143 a 133 - na ocasião, Thompson anotou 29 pontos, mais que os 26 de Curry.