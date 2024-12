Um baita presente! A rodada de Natal da NBA foi recheada de grandes jogos, com destaque para a vitória do Lakers em cima do Warriors. A data é um momento muito esperado pelos fãs de basquete e fazem parte da programação especial da liga para o feriado.

Lakers vence Warriors em grande noite de LeBron James e Curry

Espetáculo. LeBron James e Stephen Curry mostraram porque são os maiores da geração e um dos maiores da história. Com 31 pontos e 10 assistências, o King carregou o time ao lado de Austin Reaves — o armador anotou um triplo-duplo e acertou o arremesso que garantiu a vitória.

Pelo lado do Golden State Warriors, o destaque vai para Stephen Curry que, apesar de 38 pontos convertidos, não conseguiu impedir a derrota da equipe de São Francisco.

Confira os outros resultados:

Dallas Mavericks 99 x 105 Minnesota Timberwolves

Dois nomes tiveram suma importância no triunfo no Minnesota Timberwolves fora de casa contra o Dallas Mavericks. Estamos falando de Julius Randle, que anotou 23 pontos e 10 rebotes, e Rudy Gobert, que fez 14 pontos e também pegou 10 rebotes.

New York Knicks 117 x 114 San Antonio Spurs

O grande destaque do primeiro duelo foi Victor Wembanyama, que terminou a noite com 42 pontos e 18 rebotes. Apesar disso, não conseguiu evitar o revés do Spurs para um Knicks que teve Mikal Bridges inspirado. O armador marcou 41 pontos e conduziu a sua equipe para a vitória.

Apesar da derrota para o New York Knicks, Wembanyama se destacou pelo San Antonio Spurs com 42 pontos (Foto: Luke Hales/AFP)

Boston Celtics 114 x 118 Philadelphia 76ers

Já Tyrese Maxey levou o Sixers a um grande placar fora de casa contra o Boston Celtics. O armador terminou com 33 pontos e 12 assistências e foi o principal jogador da equipe, que segue em recuperação após um começo ruim de temporada.

Phoenix Suns 110 x 100 Denver Nuggets

Por fim, na madrugada desta quinta-feira, o Suns bateu o Nuggets com Kevin Durant (27 pontos) e Bradley Beal (também 27 pontos) como os principais pontuadores. Pelo lado do Nuggets, Nikola Jokic anotou 25 pontos e 15 rebotes.