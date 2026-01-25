Torcida do Vitória aponta culpado por derrota para o Bahia: 'Parabéns'

O Vitória perdeu para o Bahia por 1 a 0, na tarde deste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Baiano. Nas redes sociais, muitos torcedores do Leão apontaram um culpado para a derrota no primeiro clássico do ano.

O Bahia fez bonito no Barradão e bateu o Vitória por 1 a 0 com gol de Dell, de 17 anos, já no segundo tempo, manteve a equipe de Rogério Ceni com 100% de aproveitamento em 2026 e quebrou um longo tabu para o Tricolor, que não vencia o rival como visitante há sete jogos.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Vitória apontaram Jair Ventura como culpado pela derrota para o Bahia. Muitas decisões do treinador foram questionadas. Veja os comentários abaixo:

Dell comemora gol do Bahia contra o Vitória (Foto: (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi jogo entre Vitória e Bahia

O clássico começou picotado no Barradão, com muitas faltas e paralisações. Chance real de gol mesmo só apareceu aos 22 minutos. Cantalapiedra foi acionado na ponta esquerda e cruzou na medida para Erick, que chegou como um foguete na área para cabecear firme e exigir grande defesa de Ronaldo. Quase o Vitória abre o placar.

Aos 35 minutos, foi a vez do Bahia responder o Vitória em uma blitz com três lances seguidos. Primeiro, Rodrigo Nestor cobrou falta perigosa por cima do gol de Gabriel. Depois que a bola voltou a rolar, o Tricolor retomou rapidamente e Nestor mais uma vez participou de uma chance clara, agora com cruzamento na medida para Dell chutar no travessão. Na sobra, Caio Alexandre mandou com muito perigo à direita do goleiro do Leão.

Já nos acréscimos, o Vitória teve mais uma chance de ouro contra o Bahia para abrir o placar em jogada ensaiada de escanteio, mas Erick desperdiçou a finalização próximo à pequena área. No fim, as duas equipes foram zeradas para o vestiário.

O Vitória começou o segundo tempo aceso e levou perigo ao gol de Ronaldo, do Bahia, logo aos três minutos, quando Kayzer aproveitou cruzamento na medida de Mateus Silva e cabeceou no travessão. Mas a partida esfriou e o Rubro-Negro passou a ter dificuldades para construir ofensivamente.

Do outro lado, o Bahia melhorou contra o Vitória com as entradas de Erick Pulga e Willian José e conseguiu chegar ao gol aos 15 minutos de jogo. Em erro de posicionamento do Vitória no campo de ataque, a bola sobrou com Borduchi antes do meio-campo. O lateral, então, arrancou e cruzou na medida para Dell abrir o placar no Barradão.

O Vitória passou a trabalhar na base do abafa contra o Bahia, mas sem levar perigo ao gol de Ronaldo. Na verdade, foi o Bahia que esteve mais perto de balançar as redes em jogadas de perigo com Pulga e Willian José. O placar, no entanto, não se mexeu até o fim do jogo. O Tricolor, aprovado no último teste antes do Brasileirão, segue 100% na temporada e está com classificação encaminhada no Baianão. Já o Rubro-Negro precisa se provar e ligar o sinal de alerta no estadual e também na Série A. Triunfo do Bahia contra o Vitória.