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Quem é o juiz de Flamengo x Estudiantes? Árbitro já apitou jogo do Rubro-Negro

Equipes se enfrentam na noite desta quinta, após empate em La Plata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 21:53
Atualizado há 0 minutos
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Gustavo Tejera no apito
Gustavo Tejera é o árbitro de Flamengo e Estudiantes (Foto: Conmebol Media)

Flamengo e Estudiantes de La Plata, da Argentina, estão se enfrentando nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com os primeiros minutos agitados e com muitas faltas, o árbitro da partida virou assunto nas redes sociais ao não aplicar nenhum cartão amarelo no começo do jogo, mesmo com entrada dura em Alex Sandro.

➡️ AO VIVO: siga Flamengo x Estudiantes-ARG pela semifinal da Libertadores

Gustavo Tejera, de 38 anos, é o árbitro da partida entre Flamengo e Estudiantes. O uruguaio, que já apitou uma partida do time carioca na fase eliminatória, está sob atenção para o confronto, uma vez que a arbitragem do jogo de ida foi cercada de polêmicas.

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Tejera é considerado um dos principais árbitros do quadro da Conmebol. O uruguaio tem no currículo participações em competições importantes, como o Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo deste ano.

Gustavo Tejera apita Flamengo x Estudiantes
Gustavo Tejera apita Flamengo x Estudiantes (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Gustavo Tejera já apitou jogo do Flamengo nesta Libertadores

Esse não será o primeiro jogo do Flamengo na fase eliminatória da Libertadores apitado por Gustavo Tejera. O árbitro esteve no comando da partida entre o Rubro-Negro e o Cruzeiro, no jogo de volta das oitavas de final, quando os cariocas venceram por 2 a 1.

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Além disso, apitou o jogo de volta da Recopa Sul-Americana neste ano, entre Flamengo e Lanús, e a partida Flamengo e Racing em 2023, ambas no Maracanã.

Empate sem gols em La Plata

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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Veja a escala completa da arbitragem de Flamengo x Estudiantes

  1. VAR: Antonio García (URU)
  2. Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  3. Árbitro assistente nº 1: Nicolás Taran (URU)
  4. Árbitro assistente nº 2: Carlos Barreiro (URU)
  5. Quarto árbitro: José Burgos (URU)

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Estudiantes
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de volta
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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O atacante uruguaio nº 10 do Estudiantes, Tiago Palacios, e o meio-campista chileno nº 05, do Flamengo, Erick Pulgar, brigam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil, no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026. (Foto: Luis Robayo / AFP)

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