Torcida do Palmeiras aponta melhor em campo contra o Vitória: 'Barbaridade'

O Palmeiras atropelou o Vitória, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação espetacular, o Verdão goleou por 5 a 1 na Arena Barueri. Nas redes sociais, os torcedores apontaram o melhor jogador em campo.

Murilo, Gustavo Gómez e Mauricio marcaram na primeira etapa, enquanto Allan e Ramón Sosa balançaram as redes no segundo tempo. Dudu descontou para os visitantes. Andreas Pereira deu três assistências em Palmeiras x Vitória e foi eleito craque do jogo pelos torcedores.

Mesmo sem fazer gol, o meia do Verdão foi o jogador mais exaltado pelos palmeirenses nas redes sociais. Veja os comentários sobre Andreas Pereira após Palmeiras x Vitória:

Andreas Pereira em Palmeiras x Vitória (Foto: Fernando Roberto/UAI Foto)

Veja comentários sobre o meia do Verdão

Como foi Palmeiras x Vitória

O Palmeiras dominou a primeira etapa, teve maior posse de bola, mas precisou de mais de 20 minutos para conseguir furar a defesa rival. Aos 23 minutos, Murilo venceu disputa aérea após cobrança de escanteio de Andreas Pereira e abriu o placar para o Verdão.

Na sequência de Palmeiras x Vitória, foi a vez do capitão Gustavo Gómez balançar as redes, com assistência de Murilo. O Vitória chegou a criar boa oportunidade com Cantalapiedra, mas quem encerrou as ações dos primeiros 45 minutos foi o Palmeiras.

Já no fim dos acréscimos, Mauricio completou ótima jogada coletiva entre Piquerez e Andreas Pereira para colocar o Palmeiras com três gols de vantagem contra o Vitória.

O Palmeiras, assim como no primeiro tempo, voltou controlando as ações. No entanto, viu o Vitória descontar com Dudu. Minutos depois, foi a vez de Allan, formado nas categorias de base, transformar a vantagem em goleada em Palmeiras x Vitória.

Ramón Sosa, acionado por Abel Ferreira no decorrer do segundo tempo, deu números finais ao confronto entre Palmeiras e Vitória ao finalizar de fora da área, com a bola desviando em Luan Cândido.