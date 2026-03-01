Jornalistas reagem a pênalti perdido por Renê em Fluminense x Vasco

O primeiro tempo de Fluminense x Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca foi protagonizado por um pênalti perdido por Renê. Nas redes sociais, muitos jornalistas repercutiram o lance inusitado na semifinal do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Logo no começo da decisão, Cauan Barros foi driblado por Cannobio e derrubou o uruguaio dentro da área. Em campo, Wagner do Nascimento marcou o pênalti, e o VAR não recomendou revisão no Maracanã. Na cobrança, Renê bateu para fora.

➡️Europeus se chocam com atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'

➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

➡️Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival Jr após queda no Paulistão

Rapidamente, muitos jornalistas foram até as redes sociais para comentar o lance inusitado de Renê na grande decisão entre Fluminense x Vasco. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Renê perdeu pênalti em Fluminense x Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)

Veja reação dos jornalistas

Escalações de Fluminense e Vasco

A escalação do Fluminense está definida para enfrentar o Vasco no jogo de volta da semifinal do Carioca. O clássico decisivo será às 18h, no Maracanã.

Sem Zubeldía, que estará cumprindo suspensão automática, Maxi Cuberas comandará o time na partida. Além do treinador, Facundo Bernal e Nonato também não estarão disponíveis.

continua após a publicidade

Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio, Renê, Freytes, Jemmes, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Vasco está escalado para o clássico com o Fluminense, neste domingo (1/3), no Maracanã, às 18h (de Brasília), valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. O técnico interino Bruno Lazaroni fez duas alterações no ataque em relação ao time titular que foi a campo no meio da semana, na Vila Belmiro, na derrota para o Santos.

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Fluminense e Vasco! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável