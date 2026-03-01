Atlético-MG e América se enfrentaram, na tarde deste domingo (1), em jogo decisivo da semifinal do Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, torcedores do Galo perderam a paciência com um titular da equipe.

O duelo na Arena Independência terminou empatado por 0 a 0, e o Galo passou nos pênaltis, em noite inspirada do goleiro Everson. O arqueiro defendeu duas cobranças e ainda marcou o gol decisivo da classificação do Atlético-MG.

Nas redes sociais, torcedores do Galo perderam a paciência com o lateral-direito Preciado. O equatoriano foi duramente criticado durante o duelo. Veja os comentários abaixo:

Preciado e Person em disputa de bola em América e Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Veja comentários sobre o lateral do Galo

Tudo sobre o jogo entre Atlético-MG e América

O novo técnico do Galo, Eduardo Domínguez, fará sua estreia à frente da equipe neste domingo. O treinador argentino foi apresentado na última sexta-feira (27) e comandou três sessões de treino antes da partida decisiva. Com pouco tempo de trabalho, Domínguez optou por manter a base que vinha sendo utilizada pelo interino Lucas Gonçalves.

O Atlético-MG atuou no meio de semana contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão, e foi derrotado por 2 a 1. Já o América teve semana livre de jogos, apenas com treinamentos visando essa partida de volta do Mineiro.

A equipes se enfrentam em busca de uma vaga na grande final do Mineiro 2026. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Atlético-MG esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do América.

Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado entre América e Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro na grande final, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.

