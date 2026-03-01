Escolha de Abel Ferreira em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Não tem'

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar, na noite deste domingo (1), em jogo que vale vaga na grande final do Campeonato Paulista. Pouco antes da bola rolar para o clássico, uma decisão do técnico Abel Ferreira chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

Para o duelo entre Palmeiras e São Paulo, Abel Ferreira optou por manter Maurício no time e deixar Arias no banco.

Nas redes sociais, torcedores reagiram à decisão do técnico para a partida decisiva contra o rival. Veja os comentários abaixo:

Arena Barueri recebe Palmeiras x São Paulo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a decisão de Abel Ferreira

Onde assistir Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Nos últimos dez jogos, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Para chegar às semifinais, o Palmeiras eliminou o Capivariano, em casa, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Vitor Roque (duas vezes), Andreas Pereira, de pênalti, e Ramón Sosa. Já o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, por 2 a 1, com gols de Damián Bobadilla e Lucas Moura.