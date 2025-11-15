A atuação do zagueiro Alex Sandro foi quase unânime entre torcedores do Flamengo. O jogador rubro-negro, que desfalca a equipe diante do Sport, atuou durante 89 minutos e foi muito elogiado por sua performance. O Brasil não sofreu gols no jogo, vencendo por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro.

Alex Sandro revela torcida para o Flamengo entre jogadores da Seleção

Na última semana, Alex Sandro revelou que a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras é assunto entre os jogadores do Brasil, durante a última Data Fifa do ano.

— A gente [jogadores] comenta, conversa, é um assunto principalmente por esses jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas é nos momentos de descontração, no momento que estamos na piscina, não dentro do campo para o trabalho. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na Seleção Brasileira — disse Alex Sandro, sobre a decisão continental.

O lateral do Flamengo também comentou sobre o retorno dele e de Danilo após a Data Fifa. Segundo Alex Sandro, a dupla rubro-negra voltará "em voo comercial".

Alex Sandro, lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Filipe Luís sofre com desfalques

O número de desfalques do Flamengo chegou em 12: por orientação do Departamento Médico, o uruguaio Nicolás De La Cruz está fora da partida. Filipe Luís já não contava com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados.