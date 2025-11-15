Decisão da arbitragem em Sport x Flamengo revolta torcedores: 'Bizarro'

Sport e Flamengo estão se enfrentando em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (15). Até aqui, os times vão empatando na Arena Pernambuco, e uma decisão da arbitragem causou revolta nas redes sociais.

O jogo entre Sport x Flamengo começou equilibrado, e o lanterna da competição só precisou de 15 minutos para abrir o placar. Ayrton Lucas atravessou uma bola na fogueira, Léo Pereira, do Leão, pressionou, e Pablo marcou 1 a 0. Depois, Luiz Araújo acertou a gaveta para empatar.

Aos 34 do primeiro tempo, o lateral Matheus Alexandre, que já tinha amarelo, fez falta em Ayrton Lucas. O árbitro Rafael Klein aplicou o segundo cartão e expulsou o jogador. Nas redes sociais, muitos torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em Sport x Flamengo. Veja o lance e os comentários:

Bruno Henrique jogador do Flamengo durante a partida contra o Sport na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Marlon Costa/Agif/Gazeta Press)

Veja a polêmica de arbitragem em Sport x Flamengo

Escalações para o jogo

O Flamengo está escalado para o importante duelo atrasado com o Sport, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís, técnico da equipe rubro-negra, tem muitos problemas para o confronto fora de casa e surpreendeu no time inicial.

A grande mudança foi no ataque. Wallace Yan recebeu oportunidade na equipe e formará dupla com Bruno Henrique, contrariando as projeções da semana, que indicavam a entrada de Everton Cebolinha na frente para Sport x Flamengo.

Com o alto número de desfalques, o bastante modificado Flamengo vai a campo contra o Sport na Arena Pernambuco com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan.

Do outro lado, o virtual rebaixado Sport, tem o seguinte 11 inicial para pegar o Mengão: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.