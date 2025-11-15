Decisão de Abel Ferreira em Santos x Palmeiras chama atenção: 'Obrigado'

Santos e Palmeiras vão se enfrentar na noite deste sábado (15) em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Uma decisão de Abel Ferreira para o duelo dividiu muitas opniões nas redes sociais antes da partida.

O português Abel Ferreira tem oito desfalques para o duelo entre Santos x Palmeiras por conta dos compromissos da Data-Fifa. Ainda assim, ele ganhou um reforço de última hora. O atacante Flaco López, que atuou com a Seleção Argentina na sexta-feira (14), foi relacionado.

Mesmo com uma grande força-tarefa para levar o argentino para Santos x Palmeiras, o técnico Abel Ferreira optou por começar o jogo com o atacante no banco. A decisão dividiu muitas opiniões nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Abel Ferreira no duelo entre Palmeiras x Santos (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a decisão de Abel para Santos x Palmeiras

Escalação do Verdão

Abel Ferreira foi obrigado a promover uma série de alterações na escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite deste sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro. O clube soma 11 desfalques para o confronto, incluindo jogadores convocados na Data Fifa, suspensos e lesionados.

Serão três zagueiros de origem na escalação de Santos x Palmeiras, com Micael e Murilo recuados e Bruno Fuchs auxiliando a saída de bola. O meio tem Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio. Raphael Veiga e Bruno Rodrigues formam a dupla de ataque.

O Palmeiras entra contra o Santos no gramado da Vila Belmiro com a missão de se manter na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira iniciou a rodada empatada em pontos com o Flamengo, que encara o Sport fora de casa, mas leva vantagem no número total de vitórias, principal critério de desempate da competição.

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Rapahel Veiga e Bruno Rodrigues.

Desfalques para Santos x Palmeiras: Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Facundo Torres, Piquerez, Emiliano Martínez e Piquerez (convocados); Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho (lesionados); Andreas Pereira e Allan (suspensos).