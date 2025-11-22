menu hamburguer
Lance de titular do Flamengo contra Bragantino revolta torcedores: 'Sem paciência'

Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
22:38
Elenco do Flamengo no Confronto contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
imagem cameraElenco do Flamengo no Confronto contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
O primeiro tempo do confronto entre Flamengo e RB Bragantino terminou em um empate sem gols, neste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, quem chegou mais perto de balançar as redes foi o clube carioca. Uma chance desperdiçada por Gonzalo Plata deixou torcedores do Rubro-Negro revoltados.

O lance aconteceu aos 36 minutos. Na ocasião, Gonzalo Plata puxava um contra-ataque livre de dois contra um. Ao tentar realizar o passe para o companheiro mais bem colocado, o colombiano faltou com a precisão.

A jogada repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Flamengo não perdoaram o erro do atacante, que poderia ter gerado uma chance clara de gol. Veja a repercussão abaixo:

