Botafogo x Flamengo: IA crava eliminado no clássico do Cariocão

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar, na tarde deste domingo (15), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Para o duelo, uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do clássico.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Flamengo vencerá o Botafogo por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. Apesar do mando de campo alvinegro, o público será dividido em 50%, de acordo com as determinações da FERJ.

A IA apontou que Jorge Carrascal vai abrir o placar para o Flamengo contra o Botafogo ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Evertton Araújo fechará a conta com um bonito gol de fora da área. O Alvinegro vai pressionar o Rubro-Negro, mas não conseguirá balançar as redes.

Pedro e Mateo Ponte no duelo entre Flamengo e Botafogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chegam Botafogo e Flamengo para o duelo

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

O Botafogo avançou no Grupo B como líder, enquanto o Rubro-Negro conseguiu a quarta colocação após grande sequência de resultados positivos dentro da chave. Não há vantagem de empate mesmo com a melhor campanha e, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Quem avançar, irá enfrentar na semifinal do Carioca o vencedor de Madureira x Boavista. O eliminado, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase.

De um lado, o Botafogo do técnico Martín Anselmi, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, deve levar a campo o que há de melhor fisicamente, ainda que com cautela. Isso porque a delegação viajará horas após a partida para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional Potosí na quarta-feira (18) pela ida da segunda fase da Libertadores.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto com o Botafogo após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.