Gerson vira assunto durante URT x Cruzeiro: 'Sem palavras'

URT e Cruzeiro estão se enfrentando, na noite deste sábado (14), em duelo decisivo do Campeonato Mineiro. Até aqui, o Cabuloso vence o jogo por 2 a 0, fora de casa, e o meia Gerson virou assunto nas redes sociais.

continua após a publicidade

O primeiro gol do Cruzeiro contra a URT saiu dos pés de Kaio Jorge, para variar. O artilheiro começou a temporada embalado, como foi em 2025. A grande novidade foi a assistência de Gerson, que rolou para trás e deixou o camisa 19 com o gol aberto para empurrar a bola nas redes. Arroyo ampliou o placar.

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

➡️Torcida do Corinthians manda recado a José Martinez após acordo por rescisão

➡️Jorginho, do Flamengo, vira assunto em jogo do Real Madrid: 'Até que enfim'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a atuação de Gerson em URT x Cruzeiro foi muito comentada. Torcedores do Cabuloso foram à loucura com o meia. Veja os comentários abaixo:

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro contra a URT (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Veja os comentários sobre Gerson durante o jogo

Escalação do Cruzeiro para enfrentar a URT

O Cruzeiro decidirá neste sábado (14) seu futuro no Campeonato Mineiro, contra a URT. Para o duelo, Tite colocou em campo força máxima para tentar confirmar a vaga na semifinal, mas realizou algumas mudanças.

continua após a publicidade

Antes do confronto, havia expectativa de possíveis mudanças em três setores, principalmente por desgaste. Lucas Villalba, que já está à disposição do técnico, poderia retornar no lugar de João Marcelo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Cruzeiro ou no URT! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Ainda na defesa, Fagner, que atuou como titular dois jogos seguidos, dá lugar a William, que perdeu o posto de titular no duelo contra o Coritiba.

Sanando todas as dúvidas, Tite escalou o Cruzeiro contra a URT com: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo.