menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gerson vira assunto durante URT x Cruzeiro: 'Sem palavras'

Duelo é decisivo para o Cabuloso no Campeonato Mineiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
19:50
Gerson em ação pelo Cruzeiro (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraGerson em ação pelo Cruzeiro (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

URT e Cruzeiro estão se enfrentando, na noite deste sábado (14), em duelo decisivo do Campeonato Mineiro. Até aqui, o Cabuloso vence o jogo por 2 a 0, fora de casa, e o meia Gerson virou assunto nas redes sociais.

continua após a publicidade

O primeiro gol do Cruzeiro contra a URT saiu dos pés de Kaio Jorge, para variar. O artilheiro começou a temporada embalado, como foi em 2025. A grande novidade foi a assistência de Gerson, que rolou para trás e deixou o camisa 19 com o gol aberto para empurrar a bola nas redes. Arroyo ampliou o placar.

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

➡️Torcida do Corinthians manda recado a José Martinez após acordo por rescisão
➡️Jorginho, do Flamengo, vira assunto em jogo do Real Madrid: 'Até que enfim'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a atuação de Gerson em URT x Cruzeiro foi muito comentada. Torcedores do Cabuloso foram à loucura com o meia. Veja os comentários abaixo:

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro contra a URT (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)
Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro contra a URT (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Veja os comentários sobre Gerson durante o jogo

Escalação do Cruzeiro para enfrentar a URT

Cruzeiro decidirá neste sábado (14) seu futuro no Campeonato Mineiro, contra a URT. Para o duelo, Tite colocou em campo força máxima para tentar confirmar a vaga na semifinal, mas realizou algumas mudanças.

continua após a publicidade

Antes do confronto, havia expectativa de possíveis mudanças em três setores, principalmente por desgaste. Lucas Villalba, que já está à disposição do técnico, poderia retornar no lugar de João Marcelo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Cruzeiro ou no URT! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Ainda na defesa, Fagner, que atuou como titular dois jogos seguidos, dá lugar a William, que perdeu o posto de titular no duelo contra o Coritiba.

Sanando todas as dúvidas, Tite escalou o Cruzeiro contra a URT com: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias