Torcida do Flamengo festeja renovação de Gerson

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (8), a renovação de contrato do meio-campista Gerson. O vínculo, que antes era válido até 2027, foi estendido até dezembro de 2030. Após o anúncio oficial, parte da torcida do Rubro-Negro comemorou a iniciativa da diretoria.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através das redes sociais diversos torcedores do clube se festejaram a extensão contratual do jogador. extensão contratual do jogador. Identificado com a torcida, Gerson ganhou destaque no Flamengo após ser um dos destaques dos títulos do Brasileirão e Copa Libertadores de 2019.

De lá pra cá, o jogador deixou o clube em julho de 2021 para jogar pelo Olympique Marselha, da França. Após pouco mais de um ano no time francês, o meia retornou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023. Veja a repercussão da torcida com a renoção contratual abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Fluminense e Flamengo negam negociação com Vasco por Maracanã

Renovação de Gerson

As negociações entre clube e jogador pela renovação ocorreram durante as últimas semanas. Com a extenção do vínculo, a diretoria do Flamengo buscou valorizar o blindar o atleta para possíveis propostas nas próximas janelas de transferência. O novo vínculo do meia com o Rubro-Negro se encerra apenas em 2030.

Capitão da equipe, Gerson acumula 238 partidas pelo Flamengo, sendo 219 como titular. Ao longo de sua trajetória no clube, marcou 18 gols, deu 30 assistências e conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Carioca.

continua após a publicidade