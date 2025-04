Desfalque nos últimos jogos do Flamengo, Gerson voltará a ficar à disposição do técnico FIlipe Luís. O meia viajará para Salvador nesta sexta-feira (4) e integrará a delegação rubro-negra, que estreia na Libertadores na noite desta quinta, na Venezuela. A informação é do "Ge".

O time carioca encara o Vitória no domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

Gerson, do Flamengo, se recuperou de uma contratura na coxa esquerda. O problema foi ocasionado na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, no primeiro compromisso da Data-Fifa de março. Com isso, ele foi cortado da partida contra a Argentina e retornou ao clube carioca para iniciar processo de recuperação no departamento médico.

Gerson ficará à disposição do Flamengo para jogo contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Filipe Luís pode contar com outros reforços

A lista de retorno do Flamengo, que conta com Gerson, pode aumentar. Afinal, Wesley e Plata, que também não viajaram com o elenco para a Venezuela (ambos com desgaste muscular), serão reavaliados.

Arrascaeta, Danilo e Pedro seguem fora dos jogos do Flamengo.

Como foi a estreia do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. O time gaúcho saiu na frente, com gol de Bruno Henrique. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio.

Gerson, que ficou fora da partida, apareceu no gramado com a camisa do Flamengo durante o aquecimento das equipes.

O Flamengo conquistou o Brasileirão nos seguintes anos: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

