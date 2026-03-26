Artur Jorge projeta retorno de Kaio Jorge no Cruzeiro: 'Está ansioso'

Principal atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge está fora de combate há três partidas, desde a final do Campeonato Mineiro. Em sua apresentação, o treinador Artur Jorge destacou que o atleta está ansioso por seu retorno.

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– Minha conversa foi simples, já chega de estar parado. Preciso dele, que se recupere rapidamente e nos ajude no próximo jogo. Ele quer estar à disposição logo, está ansioso. É importante para o time. Vou aproveitar o gancho para dizer que o importante é a equipe, o Cruzeiro, o que temos no vestiário – projetou o comandante.

Além disso, o português falou sobre a importância de vencer para a Raposa conseguir virar a chave na temporada. Até o momento, a equipe ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

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– Falta ganhar, ganhar muda tudo. Muda o estado anímico, a motivação, confiança, isso que nos falta. Fazer com que a equipe acredite que podemos fazer mais. Os resultados são ruins. São ruins pela expectativa da torcida, mas também para a valorização dos jogadores. Eles precisam que acrescentemos algo para que alcancem sua maior capacidade. Os jogadores têm valor e acreditamos que serão os responsáveis por virar a chave – ressaltou Artur Jorge.

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Primeiro treino de Artur Jorge no Cruzeiro

Apresentado como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge comandou sua primeira atividade na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (25). A equipe deu início a preparação para o duelo contra o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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O novo treinador celeste teve uma conversa com o elenco logo após sua apresentação, no auditório da Toca da Raposa. Uma curiosidade é que o português e sua comissão técnica usaram o segundo uniforme do Cabuloso e não o tradicional.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A atividade aconteceu no campo quatro do Centro de Treinamento celeste e o presidente Pedro Lourenço acompanhou os treinamentos.

Kaio Jorge mais uma vez foi o centro das atenções. O atacante fez trabalhos físicos em campo e tenta se recuperar de um trauma no pé sofrido na final do Campeonato Mineiro.

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