Corinthians mobiliza esforços para contar com Garro na final do Paulistão

O Corinthians se prepara para a decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, neste domingo (16). A partida será no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), e Ramón Díaz espera contar com o meia Rodrigo Garro para o jogo de ida da final.

O argentino sofre com uma tendinopatia patelar e vem atuando no sacrifício nesta sequência de partidas decisivas. Rodrigo Garro chegou a ficar de fora dos treinos que antecederam o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (12), vencido pelo Timão por 2 a 0, mas que custou a vaga do clube alvinegro na competição continental.

O argentino atua com dores desde o início da temporada e chegou a perder os primeiros jogos da temporada. Apesar de admitir a lesão, o meia quer jogar contra o Palmeiras e o Corinthians se mobiliza para remediar o problema médico do argentino.

— Ele é um jogador extraordinário e, dentro do nosso funcionamento, é muito importante. Por isso, toda a equipe médica está trabalhando da melhor maneira possível, fazendo todos os esforços, estamos fazendo tudo para que ele possa participar desta partida — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira (14).

Destaque do Corinthians

A lesão de Garro exige que o jogador tenha um período de descanso entre as partidas, mas, desde o início da temporada, ele disputou 18 jogos, com uma média de um a cada 3,2 dias. Ramón Díaz reforçou a importância do atleta para a decisão, mas não descartou a ausência do craque. O meia marcou na vitória por 2 a 1 contra o Santos, na semifinal do Paulistão.

— Foram vocês que escolheram Garro como um dos melhores jogadores do Brasil, e para nós isso é muito importante. Vamos fazer todo o esforço, todo o trabalho para que ele possa estar presente nesse jogo tão importante. Então, esperamos que ele se recupere e, se não conseguir, temos jogadores de alto nível, principalmente no ataque