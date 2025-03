Romero revelou qual será a estratégia do Corinthians para ter vantagem em cima do Palmeiras em primeiro jogo válido pela final do Campeonato Paulista. Segundo as palavras do jogador, o time "deve ser inteligente e jogar com maturidade".

A primeira etapa do confronto será neste domingo (16), no Allianz Parque. O jogo de volta acontece no dia 27 de março, na Neo Química. Por conta deste motivo, Romero também destacou ser um jogo de 180 minutos e ressaltou o peso de clássico.

- Muito disputado. A única diferença agora é que são dois jogos. Como o professor disse, derby é derby. Vai ser uma partida equilibrada entre os melhores do Campeonato Paulista - destacou o jogador.

De acordo com Romero, o time sabe o que precisará corrigir por conta das orientações de Ramón Díaz. Mas o atleta trouxe à tona novamente: o segredo estará no que ele chamou de "inteligência" em ambos os jogos contra o Palmeiras.

- Precisamos ser inteligentes, jogar com maturidade e saber lidar com este tipo de jogo. Isso será fundamental para conquistarmos o título. O professor sabe bem o que corrigir em relação ao último jogo contra eles, e a chave será atuar com inteligência - completou Romero.

Romero falou durante evento da FPF entre os finalistas (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Decisão do Corinthians no Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será apenas depois da parada para a Data Fifa. O confronto decisivo será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.