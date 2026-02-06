Torcida do Botafogo manda recado a Danilo após interesse do Palmeiras

A intensa rivalidade entre Botafogo e Palmeiras deu uma esfriada em 2026. Nos bastidores, os dois gigantes do futebol brasileiro tem se entendido bem. Depois do Verdão demonstrar interesse em trazer Danilo de volta, no entanto, a torcida do Glorioso mandou um recado ao volante.

Na base do Palmeiras, o volante do Botafogo atuava como um 10. Nesta temporada, com o novo esquema de Martin Anselmi, Danilo tem pisado cada vez mais na área e já tem quatro gols no Brasileirão em apenas dois jogos.

O começo do jogador no Glorioso foi difícil, mas hoje Danilo é um verdadeiro pilar no time do técnico argentino. Torcedores do Botafogo pediram a permanência do jogador após interesse do Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

Danilo em ação contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja recado dos torcedores alvinegros

Apesar do interesse do Palmeiras, empresário garantiu permanência no Botafogo

Uma das grandes notícias do Botafogo no início da temporada é o momento de alta do volante Danilo. O novo camisa oito vive fase artilheira, com quatro gols em dois jogo no Campeonato Brasileiro, enquanto seu nome é acompanhado pelo aquecimento nas últimas semanas da primeira janela de transferências. A princípio, o meio-campista seguirá no Botafogo, e não vai para o Palmeiras.

Danilo teve o nome ligado recentemente ao Nottingham Forest, seu ex-clube, em negociação encabeçada por Textor nos bastidores que o sequer sabia da existência. O volante do Botafogo também desperta o interesse do Palmeiras e está no meio de uma briga, já que parte de seu estafe cobra a SAF por dívidas no intermédio de sua chegada, em julho de 2025.

Nas redes sociais, o agente Thiago Sales, que intermediou a transação de Danilo, saindo do Nottingham para o Botafogo, afirmou que o jogador está feliz e seguirá no clube.

