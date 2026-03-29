Botafogo está escalado com mudanças para duelo com Athletico-PR; veja time

Glorioso será comandado pelo interino Rodrigo Bellão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
18:32
Vestiátio do Botafogo na Arena da Baixada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para o duelo atrasado com o Athletico-PR, neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O interino Rodrigo Bellão tem desfalques importantes e precisou modificar principalmente o setor de meio-campo.

Sem Danilo, à disposição da Seleção Brasileira, além de Allan e Newton, a dupla de volantes será inédita no ano. Edenilson e Cristian Medina jogarão juntos, com Álvaro Montotro à frente. no ataque, Arthur Cabral volta a ser titular.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson, Medina, Álvaro Montoro e Santi Rodríguez; Matheus Martins e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Athletico-PR, do técnico Odair Helmann, tem a seguinte escalação: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Luiz Gutavo e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros.

Arena da Baixada recebe Athletico-PR x Botafogo (Foto: Divulgação/Athletico)

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Jadson, Luiz Gutavo e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson, Medina, Álvaro Montoro e Santi Rodríguez; Matheus Martins e Arthur Cabral.

