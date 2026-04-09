Torcida do Atlético Mineiro manda recado ao 'Barba' após derrota na Sula

O Atlético Mineiro perdeu para o Puerto Cabello por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (8), em jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após a partida, torcedores mandaram um recado para o técnico Eduardo Dominguez, conhecido como Barba, nas redes sociais.

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Com uma equipe alternativa em campo, o Galo não conseguiu manter a sequência positiva que vinha construindo na temporada, nem repetir o bom desempenho apresentado nos jogos anteriores. Dudu marcou o gol do Atlético Mineiro no jogo.

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Nas redes sociais, torcedores do Galo não perdoaram o técnico argentino pela derrota na estreia da Sul-Americana. Veja os comentários abaixo:

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Dominguez contra o puerto cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético Mineiro)

Veja comentários sobre o treinador argentino

Como foi o jogo do Atlético Mineiro

A partida começou com o Puerto Cabello pressionando a equipe do Atlético Mineiro, que se mostrava desorganizada e com dificuldades defensivas. O domínio dos mandantes rapidamente se traduziu em resultado: após um cruzamento pela direita, ninguém conseguiu fazer o corte, e Castillo apareceu livre nas costas da defesa, dominou e finalizou firme para abrir o placar.

Depois de sofrer o gol, o Atlético Mineiro reagiu e conseguiu se reorganizar. Em menos de dez minutos, chegou ao empate após uma falha do goleiro adversário. Ao tentar sair jogando, ele errou o passe, Bernard recuperou a bola e tentou a finalização. Após um bate-rebate, a bola sobrou para Dudu, que apenas empurrou para as redes.

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No entanto, quando o Atlético Mineiro vivia seu melhor momento na partida, já na reta final do primeiro tempo, voltou a falhar defensivamente. Em mais um lance de cruzamento, dessa vez pelo alto, a zaga não conseguiu afastar, e Ramos subiu mais alto que todos para cabecear e colocar o Puerto Cabello novamente em vantagem.

Com o passar do tempo, o jogo perdeu intensidade e teve poucas chances claras. Assim, o Puerto Cabello conseguiu administrar o resultado e garantir a vitória até o apito final contra o Atlético Mineiro.