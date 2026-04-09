Atlético: Domínguez assume responsabilidade pela equipe alternativa, mas afirma 'todos vão ter oportunidades'

O Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o baixo desempenho da equipe alternativa, assumiu a responsabilidade pelo resultado e destacou que pretende dar oportunidades a todos os jogadores ao longo da temporada.

O Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o baixo desempenho da equipe alternativa, assumiu a responsabilidade pelo resultado e destacou que pretende dar oportunidades a todos os jogadores ao longo da temporada.

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A formação que entrou em campo contava com apenas Éverson como titular absoluto. Os demais eram considerados reservas, mas, em sua maioria, já vinham recebendo minutos e sendo utilizados nas partidas do Campeonato Brasileiro. Domínguez comentou sobre a escolha da escalação, reforçando que assume a responsabilidade, mas ressaltou que essas oportunidades seguirão acontecendo ao longo da temporada:

— É difícil as vezes explicar o que aconteceu, mas temos que assumir as responsabilidades que nos pertencem, assumo essa responsabilidade. No entanto, são jogadores de seleção, de hierarquia mas não conseguimos demonstrar (bom desempenho). Vamos ter muitas partidas e viagens e todos terão oportunidades, e essas são conquistadas dentro de campo — afirmou o treinador

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Assim como já vinha destacando nas últimas coletivas, Eduardo Domínguez reforçou que uma equipe não é formada apenas por 11 titulares, mas por todos os jogadores disponíveis que entram em campo. O treinador ressaltou, mais uma vez, a importância da força de todo o elenco para que consiga representar bem o Atlético:

— Não sou eu, nem a equipe que esteve hoje em campo, são todos, é o Atlético, todos representamos o Atlético. Os que jogaram os que não jogaram os que ficaram em Belo Horizonte, todos representamos. Não é somente os jogadores que entram no campo, são todos — falou o treinador.

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