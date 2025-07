Flamengo, Real Madrid, companheiros e fãs parabenizam Vini JR que completa 25 anos

Atual melhor jogador do mundo, eleito pela Fifa, o brasileiro Vini JR. completa 25 anos neste sábado (12). Cria das categorias de base do Flamengo, ídolo do Real Madrid e titular na Seleção Brasileira, o atacante recebeu mensagens das intuições e o carinho dos fãs nas redes sociais, além das felicitações dos colegas de profissão.

Há sete anos atuando pelo Real Madrid, Vini se tornou um dos principais jogadores do clube espanhol. Protagonista nas últimas duas decisões de Champions League dos Merengues, marcando em gol nas respectivas finais continentais, o brasileiro ostenta a icônica camisa 7 e os status de titular absoluto da equipe.

Pelo Madrid, Vini soma oito temporadas, 322 jogos oficiais, 106 gols e 75 assistências. O brasileiro conquistou a Champions League (2x), Supercopa da UEFA (2x), Copa Intercontinental de Clubes (3x), Campeonato Espanhol (3x) Copa do Rei (1x) e a Supercopa da Espanha (3x), eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA no prêmio The Best em 2024.

Vini JR com a taça da Champions League da temporada 2023/2024 <br>(Foto: Reprodução/Instagram)

O Rea Madrid, os companheiros de equipe e os fãs do clube merengue saudaram o ídolo nas redes sociais. A LaLiga também manifestou suas felicitações ao craque brasileiro. Veja abaixo alguma das publicações:

Clube do coração e formador de Vini para o futebol, o Flamengo também parabenizou a sua Cria do Ninho. Principal dupla do atacante no Rubro-Negro, o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, publicou uma mensagem de carinho ao amigo.

Paquetá publicou uma mensagem de aniversário para Vini (Foto: Reprodução/Instagram)

A CBF e outras entidades do futebol sul-americanas homenagearam o brasileiro na data especial.

- E de celebrar um dos nossos maiores talentos! Com a camisa 7 ou com o sorriso no rosto, Vini Jr representa a alegria, a coragem e a ousadia do futebol brasileiro. Da base ao topo, ele inspira uma geração inteira a sonhar grande e correr atrás. Parabéns, malvadeza! Que seu novo ano seja de mais conquistas, dribles e gols inesquecíveis com a Seleção! - publicou a CBF.