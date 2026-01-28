Endrick vira assunto entre europeus após derrota do Real Madrid: 'Incrível'

O Real Madrid perdeu para o Benfica por 3 a 2, nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz, pela última rodada da fase de Liga da Champions League. Diante da derrota, torcedores do clube espanhol trouxeram o nome de Endrick à tona nas redes sociais.

O brasileiro deixou o clube merengue após ter sido escanteado dos planos do antigo treinador Xabi Alonso. Como resultado, Endrick foi emprestado ao Lyon em janeiro de 2026, e desde então, tem tido destaque no clube francês.

Com uma temporada de altos e baixos, o Real Madrid é alvo de críticas dos torcedores. Nesta quarta-feira (28), uma delas foi direcionada a liberação de Endrick. Nas redes sociais, internautas declaram sentirem falta do atacante durante a derrota para o Benfica, pela Champions League.

Tradução: "Emprestamos o Endrick para manter o Mastantuono. Bravo".

Tradução: "Mastantuono, o Grealish da argentina, teve mais oportunidades que o Endrick".

Tradução: "Nunca deveríamos ter emprestado o Endrick. Endrick >>>>> Arda".

Tradução: "Por favor, vendam o Mastantuono ou dê ele de graça, porque depois do que vimos, vai ser muito difícil alguém pagar alguma coisa por um jogador tão ruim. Acho inacreditável que você tenha desistido do Endrick e ficado com um lixo desses".

Como foi Benfica x Real Madrid?

Texto por: João Brandão

Na etapa inicial, o Benfica iniciou melhor em relação ao Real Madrid e assustou os espanhóis em algumas oportunidades. Na primeira chance, Prestianni foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu colocado para grande defesa de Courtois antes da bola tocar no travessão. Na sequência, Schjelderup recebeu uma bola na grande área, mas a finalização saiu fraca para intervenção tranquila do goleiro belga. O Real Madrid respondeu com um chute perigoso de Arda Güler de fora da área ao lado da meta. E aos 29 minutos, Asencio fez um cruzamento do lado direito, Mbappé surgiu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes.

Após o susto, o Benfica chegou ao empate aos 35 minutos, Pavlidis recebeu uma bola pelo lado direito, aproveitou um escorregão de Asencio e cruzou na medida para Schjelderup cabecear e estufar as redes. Na sequência, Schjelderup teve a chance de virar a partida ao aproveitar uma sobra de bola dentro da área e com Courtois batido, mas a finalização do norueguês acertou Valverde. Em cobrança de escanteio, os Encarnados tiveram outra grande chance com Barreiro aproveitando um desvio na primeira trave, mas a cabeçada do volante saiu tirando tinta da trave. Nos acréscimos, o árbitro marcou um pênalti de Tchouameni em Otamendi, e Pavlidis converteu a cobrança para dar vantagem aos portugueses.

Na volta do intervalo, o Real Madrid quase chegou ao empate com Mbappé fazendo um cruzamento na segunda trave para Vini Jr, mas o brasileiro cabeceou para fora. O Benfica respondeu com Pavlidis aproveitando um erro da defesa merengue e finalizando rasteiro para defesa de Courtois. Mas aos oito minutos, Schjelderup foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou para a perna direita e bateu no cantinho para ampliar o marcador para os Encarnados. Mas aos 13 minutos, o Real Madrid descontou o marcador após bela jogada de Arda Güler pela direita, limpando dois defensores e tocando para Mbappé finalizar de primeira e fazer seu segundo gol na partida.

Com um final eletrizante, o Benfica assustou com Prestianni sendo acionado pelo lado esquerdo e batendo cruzado para boa defesa de Courtois. Na reta final, Rodrygo recebeu um passe de Güler pelo lado direito da área e chutou com força para grande intervenção de Trubin. Nos últimos minutos, os portugueses chegaram com perigo pela direita com Schjelderup, que cruzou rasteiro e Barreiro finalizou para outro milagre de Courtois. No fim, Asencio e Rodrygo foram expulsos e desfalcam o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions League. E no último lance do jogo, o Benfica mandou o goleiro Trubin para a área, e o arqueiro aproveitou um cruzamento em cobrança de falta e marcou o gol da classificação dos Encarnados aos playoffs da Liga dos Campeões.