Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (13), Corinthians e RB Bragantino voltam a se enfrentar após duelo pelo Campeonato Brasileiro na vigésima segunda rodada. Agora, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, os clubes brigam por uma vaga na próxima fase da competição. O jogo terá início a partir das 21:30h no horário de Brasília, com transmissão de SBT, ESPN e Disney+.

A fase do Corinthians ainda é muito instável. A equipe da capital busca, na classificação para a próxima fase da Sul-Americana, ganhar força para a continuidade da temporada. A chegada de reforços empolgam a torcida. Talles Magno, novo contratado, marcou em sua estreia no final de semana e pode ser o destaque do time no confronto.

O Red Bull Bragantino ficou com um gosto amargo após sofrer o empate nos últimos minutos de jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão e busca, diante de sua torcida, começar com vantagem no mata-mata na competição continental.

Talles Magno foi o grande destaque em seu primeiro jogo pelo Corinthians. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre RB Bragantino x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Corinthians

Copa Sul-Americana - Oitavas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: terça-feira 13 de agosto, às 21:30h;

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP);

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI);

⚽Prováveis escalações de RB Bragantino x Corinthians

RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Pedro Henrique e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Mosquera e Vitinho - Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques: Juninho Capixaba e Matheus Fernandes (lesionados); Eric Ramires (dúvida após sair com dores pela última rodada do Brasileirão).

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Giovane - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Alex Santana e Yuri Alberto (lesionados).