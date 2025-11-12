Atlético-MG está escalado para enfrentar o Fortaleza com esquema diferente

O Atlético está escalado para encarar o Fortaleza. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (12) às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético está escalado para encarar o Fortaleza. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (12) às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

As equipes jogam com objetivos diferentes dentro do campeonato. A sequência positiva do Galo fez a equipe ir em busca de uma vaga na Libertadores 2026 via Brasileirão. O time mineiro 43 pontos e ocupa a 9° colocação, oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

Já o Leão do Pici tem a difícil missão de escapar do rebaixamento. O time é o vice lanterna com apenas 30 pontos, a cinco do Vitória, primeiro time fora da zona, mas que tem um jogo a mais. A equipe precisa emplacar resultados positivos consecutivos para sonhar com a permanência, algo que não aconteceu em nenhum momento na temporada.

continua após a publicidade

Para a partida, voltam a ficar disponíveis ao técnico Sampaoli, o zagueiro Ruan e o meio campista Bernard, que cumpriram suspensão no último jogo por acúmulo de cartões.

No entanto, Sampaoli tem três desfalques por convocação, os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e o meio campista Alan Franco (Equador) foram chamados por suas seleções para data fifa e estão fora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Camisa do Atlético na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações de Atlético e Fortaleza

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson; Saravia, Vitor Hugo, Ruan e Arana; Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Dudu, Rony e Hulk.

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.

Atlético-MG x Fortaleza

16° rodada (atrasada) - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)