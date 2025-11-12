Hasta Paraguay! Atlético-MG faz último jogo em casa antes de decisão da Sul-Americana

Nesta quarta-feira (12), o Atlético joga sua última partida em casa antes da grande final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (12), o Atlético joga sua última partida em casa antes da grande final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Atlético tem como principal foco, o título da Sul-Americana, no entanto vive bom momento também no Campeonato Brasileiro, se recuperando dentro da competição. A equipe comandada por Sampaoli vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, conquistado com um jogador a menos durante toda a partida.

A fase boa do Galo fez a equipe mudar o foco no torneio nacional. Segundo o próprio treinador, a busca será por uma vaga via brasileirão na Libertadores 2026; O Atlético tem 43 pontos e ocupa a 9° colocação, oito do Fluminense, último time do grupo de classificação ao torneio continental.

continua após a publicidade

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Final da Sul-Americana

Atlético e Lanús se enfrentam no sábado, 22 de Novembro em Assunção no Paraguai, em busca da taça da Copa Sul-Americana 2025. A partida acontece em campo neutro, no estádio Defensores del Chaco na capital paraguaia às 17h (Horário de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Torcida do Atlético no Paraguai

A torcida do Atlético realiza grande mobilização para ir à final da Copa Sul-Americana, em Assunção no Paraguai. Segundo divulgado pelo clube, os ingressos da categoria 3, destinados exclusivos a massa atleticana, esgotaram em apenas 4h de venda. São mais de 12 mil atleticanos garantidos na grande final.

continua após a publicidade

No entanto, ainda é possível comprar bilhetes para a decisão. A Conmebol liberou um novo lote de ingressos (Categorias 1 e 2), nessa terça-feira (11). A categoria 2 é setor misto, tendo torcedores de Atlético e Lanús, ambas situadas ao lado de suas respectivas torcidas. Já a categoria 1 é destinada a outros clientes Conmebol e público geral.