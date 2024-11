Botafogo é o 27° campeão da Libertadores; confira a lista

O Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou a Libertadores pela primeira vez na história. Com o título do torneio continental, o Glorioso se consolidou como o 27° campeão diferente da competição. Confira:

➡️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez na história

Na partida, Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo. O primeiro tempo foi de emoções do início ao fim e uma montanha-russa de sentimentos para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo. Logo no primeiro tempo, Gregore foi expulso e protagonizou a expulsão mais rápida em finais de Libertadores da história.

Lista dos campeões da Libertadores da América

1° - Independiente (ARG) - 7 títulos

2° - Boca Juniors (ARG) - 6 títulos

3° - Peñarol (URU) - 5 títulos

4° - River Plate (ARG) - 4 títulos

5° - Estudiantes (ARG) - 4 títulos

6° - Olimpia (PAR) - 3 títulos

7° - Nacional (URU) - 3 títulos

8° - Palmeiras (BRA) - 3 títulos

9° - São Paulo (BRA) - 3 títulos

10° - Grêmio (BRA) - 3 títulos

11° - Santos (BRA) - 3 títulos

12° - Flamengo (BRA) - 3 títulos

13° - Cruzeiro (BRA) - 2 títulos

14° - Atlético Nacional (COL) - 2 títulos

15° - Internacional (BRA) - 2 títulos

16° - Atlético Mineiro (BRA) - 1 título

17° - Colo-Colo (CHI) - 1 título

18° - Fluminense (BRA) - 1 título

19° - Argentino Juniors (ARG) - 1 título

20° - Corinthians (BRA) - 1 título

21° - LDU (EQU) - 1 título

22° - Once Caldas (COL) - 1 título

23° - Racing (ARG) - 1 título

24° - San Lorenzo (ARG) - 1 título

25° - Vasco da Gama (BRA) - 1 título

26° - Vélez Sarsfield (ARG) - 1 título

27° - Botafogo (BRA) - 1 título

O que vem por aí?

Agora, o Atlético-MG volta a atenção para o Campeonato Brasileiro, e enfrenta o Vasco, na próxima quarta-feira (4), em São Januário pela 37ª rodada, em um duelo direto na tabela. A bola rola a partir das 17h (de Brasília). O Galo é o atual 10º colocado com 44 pontos. Já o Botafogo enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), para defender a liderança e com chances de confirmar o título nacional.