Corinthians

Escalação do Corinthians: Dorival Júnior muda dupla de ataque contra o São Paulo

Timão terá mudança no setor ofensivo

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 20/11/2025
18:36
Corinthians escalado para duelo com o São Paulo
Dorival Júnior promoveu mudanças na escalação do Corinthians ( Foto: Luis Moura / WPP )
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está escalado para o duelo contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, e a bola rola às 19h30 (de Brasília). Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe.

O clube alvinegro não poderá contar com Rodrigo Garro, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Dorival Júnior optou por adiantar Breno Bidon, que terá a função de armar o Corinthians no Majestoso. Raniele, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e Maycon, com tendinite no joelho direito, também desfalcam a equipe.

As baixas motivaram Dorival Júnior a mudar o esquema tático. O treinador voltou a escalar Fabrizio Angileri, que deve ter um papel mais defensivo, e Matheus Bidu, com mais liberdade ofensiva, entre os titulares.

Na defesa, o Corinthians terá Hugo Souza como baixa. Com uma lesão traumática na coxa esquerda, o goleiro será desfalque da equipe pela terceira partida seguida. O treinador volta a escalar Felipe Longo como titular na meta alvinegra.

No ataque, o Timão terá o desfalque de Memphis. O holandês era dúvida para a partida por ter atuado por sua seleção na última segunda-feira (17), na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Gui Negão foi o escolhido para formar dupla ofensiva com Yuri Alberto.

O Corinthians inicia a partida com: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Memphis será titular do Corinthians contra o São Paulo
Memphis inicia o Majestoso no banco de reservas (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Rival desfalcado

O São Paulo possui 12 desfalques para a partida: Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva.

Crespo precisou se desdobrar para escalar a equipe e o São Paulo entra em campo com: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Patryck; Ferreira e Luciano

