Torcedores se revoltam com motivo de desfalque do Palmeiras: 'Uma vergonha'

Allan recebe punição do STJD e desfalcará clássico contra o Santos
Allan, joia da base do Palmeiras, que já havia cumprido um dos dois jogos de suspensão que recebeu por uma cotovelada em Samuel Xavier, desfalcará a equipe de Abel Ferreira contra o Santos para cumprir a suspensão pendente. Com efeito suspensivo, o volante conseguiu atuar normalmente até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD, realizado nesta segunda-feira, dia 10.
Contra o Santos, Allan não estará disponível e isso revoltou os torcedores do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira já encara diversos desfalques em decorrência da Data Fifa e acaba de ganhar mais um.
🟥Por que Allan foi suspenso?
A punição se refere a uma cotovelada aplicada por Allan em Samuel Xavier, em julho, no duelo contra o Fluminense, válido pelo primeiro turno do Brasileirão.
Inicialmente advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel, o meia do Palmeiras foi expulso com cartão vermelho direto após revisão no VAR.
- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por acertar a cabeça do seu adversário com o cotovelo, com o uso excessivo de força excessiva, fora da disputa de bola - diz Ramon Abatti Abel, em trecho divulgado na súmula de Palmeiras x Fluminense.
Palmeiras sofre com desfalques para enfrentar o Santos
A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas:
- Gustavo Gómez
- Piquerez
- Emiliano Martínez
- Andreas Pereira
- Allan
- Facundo Torres
- Ramón Sosa
- Vitor Roque
- Flaco López
