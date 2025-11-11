menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se revoltam com motivo de desfalque do Palmeiras: 'Uma vergonha'

Allan recebe punição do STJD e desfalcará clássico contra o Santos

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
11:28
Abel Ferreira , Tecnico do Palmeiras, durante partida Palmeiras x Cruzeiro, valida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro
imagem cameraAbel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Cruzeiro (Foto:Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Allan, joia da base do Palmeiras, que já havia cumprido um dos dois jogos de suspensão que recebeu por uma cotovelada em Samuel Xavier, desfalcará a equipe de Abel Ferreira contra o Santos para cumprir a suspensão pendente. Com efeito suspensivo, o volante conseguiu atuar normalmente até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD, realizado nesta segunda-feira, dia 10.

continua após a publicidade

Contra o Santos, Allan não estará disponível e isso revoltou os torcedores do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira já encara diversos desfalques em decorrência da Data Fifa e acaba de ganhar mais um.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🟥Por que Allan foi suspenso?
A punição se refere a uma cotovelada aplicada por Allan em Samuel Xavier, em julho, no duelo contra o Fluminense, válido pelo primeiro turno do Brasileirão.

continua após a publicidade

Inicialmente advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel, o meia do Palmeiras foi expulso com cartão vermelho direto após revisão no VAR.

- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por acertar a cabeça do seu adversário com o cotovelo, com o uso excessivo de força excessiva, fora da disputa de bola - diz Ramon Abatti Abel, em trecho divulgado na súmula de Palmeiras x Fluminense.

continua após a publicidade
Allan, do Palmeiras, em ação pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Allan em ação contra o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

Palmeiras sofre com desfalques para enfrentar o Santos

A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas:

  • Gustavo Gómez
  • Piquerez
  • Emiliano Martínez
  • Andreas Pereira
  • Allan
  • Facundo Torres
  • Ramón Sosa
  • Vitor Roque
  • Flaco López

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias