Análise: Palmeiras terá que superar erros e desfalques por 'final antecipada' no Brasileirão

O Palmeiras será prejudicado nesta Data Fifa, já que precisará entrar em campo para compensar um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e terá uma lista grande de desfalques importantes para encarar o Santos no próximo sábado (15), na Vila Belmiro, em uma espécie de "final antecipada".

A derrota contra o Mirassol por 2 a 1, fora de casa, nesta 33ª rodada, expôs alguns erros cometidos pelo time - que teve força máxima em campo - desde o primeiro minuto do confronto, quando sofreu um gol relâmpago. O segundo gol da equipe adversária também contou com desatenção da equipe da capital paulista, e Abel Ferreira revelou incômodo com a postura dos jogadores, o que não poderá se repetir.

O clássico pode ser muito decisivo para definir quem ficará com a taça do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo têm os mesmos 68 pontos, com vantagem paulista em relação ao número de vitórias. No entanto, o Rubro-Negro tem poucas chances de não vencer nesta Data Fifa, pois enfrentará o Sport, lanterna e adversário praticamente rebaixado na competição.

Por outro lado, a equipe de Abel Ferreira encontrará um Santos que luta para sair da zona de rebaixamento e deve receber um grande incentivo de sua torcida na Vila Belmiro, o que tornará esta rodada atrasada praticamente crucial para definir a competição que está perto do fim.

Os bons números do Palmeiras fora de casa, que o torna o melhor visitante desta competição - nove vitórias, dois empates e quatro derrotas em 15 jogos -, podem dar um gás a mais ao time que não pode vacilar neste mês de novembro. Lidar com desfalques também colocará à prova a potência que é o elenco alviverde e que deverá mostrar serviço para manter vivo o sonho de terminar a temporada com taças.

Baixas do Palmeiras na Data Fifa incomodam Abel Ferreira

Praticamente punido por disputar títulos, o Palmeiras precisará jogar um clássico atrasado nesta pausa de Data Fifa por ter disputado o Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano. Agora, são cinco jogadores que não estarão em campo contra o Peixe. E a lista pode aumentar para oito.

Até o momento, os convocados são Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Sosa (Paraguai), enquanto Andreas Pereira cumprirá suspensão automática. Resta ainda saber a lista de convocados do Uruguai, que pode ter Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres.

- Como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a Seleção e perceber que todos eles também ninguém quer machucar, nem magoar e querem estar disponíveis. Mas faz parte do jogo, nós temos realmente uma equipe recheada de bons jogadores - disse Abel Ferreira.

- Os selecionadores são responsáveis nisso, há uma Data Fifa, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos - completou.

