Decisão de Renato Gaúcho em Cruzeiro x Vasco repercute: 'Está pedindo'

Cruzeiro e Vasco vão se enfrentar, na noite deste domingo (15), em joog válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Renato Gaúcho chamou muita atenção nas redes sociais.

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Cerca de 1h antes do jogo começar, o Vasco divulgou o time que enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. Para a surpresa de muitos, o volante Hugo Moura não só foi escalado como titular, mas também será o capitão do Cruz-Maltino no jogo.

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Nas redes sociais, a decisão do técnico Renato Gaúcho chamou muita atenção de torcedores do Gigante da Colina. Veja os comentários abaixo:

Mineirão recebe Cruzeiro x Vasco (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Veja os comentários sobre a escolha de Renato Gaúcho

Escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro

Renato Gaúcho definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, o treinador promoveu duas mudanças: uma forçada e outra técnica. Barros entra na vaga de Thiago Mendes, suspenso, e Cuiabano substitui Lucas Pitón, que não vive boa fase.

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Autor de um dos gols da vitória sobre o Palmeiras, o volante é o principal desfalque cruz-maltino. Fora ele, a única ausência é a do companheiro de posição Jair, machucado desde o ano passado. Selecionado para o onze inicial, Cuiabano marcou o outro tento do triunfo por 2 a 1 sobre o Alviverde.

Portanto, o Vasco entra em campo contra o Cruzeiro com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

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O jogo contra o Cruzeiro será o segundo do Vasco sob comando de Renato Gaúcho, escolhido para substituir Fernando Diniz. Na estreia, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário.