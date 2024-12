Torcedores se revoltam com decisão de Daronco em Cruzeiro x Palmeiras: ‘Inventou’

Torcedores de Cruzeiro e Botafogo ficaram revoltados com uma decisão de Anderson Daronco no jogo entre o clube mineiro e o Palmeiras. Cruzeirenses e Alvinegros criticaram a marcação da falta em Estevão, que culminou no golaço do jovem no final da partida no Mineirão na última quarta-feira (4).

Cruzeiro e Palmeiras empatavam até os 42 minutos do segundo tempo, quando Daronco marcou uma falta de Lucas Silva em Estevão. Na cobrança, a joia do Alviverde chutou no ângulo de Cássio e deu a vitória ao time paulista. Com o gol, a equipe de Abel Ferreira segue viva na briga pelo título do Brasileirão.

Caso Estevão não tivesse marcado o gol, e o Palmeiras ficasse só no empate com o Cruzeiro, o Botafogo se sagraria campeão brasileiro. O resultado também deixaria o clube mineiro empatado em número de pontos com o Bahia. Os dois clubes ainda brigam por uma vaga na Pré-Libertadores em 2025.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: