Cruzeiro: goleiro Cássio lamenta derrota e permanência fora do G8

O goleiro Cássio deixou o gramado do Mineirão bastante aborrecido após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1, de virada, para o Palmeiras, nesta quarta-feira (4), pela penúltima rodada do Brasileiro. Com o resultado, a Raposa não depende mais apenas de suas forças para se classificar para a Copa Libertadores de 2005.

- Chateado pelo resultado. Sou goleiro e tenho que estar ali para defender. Às vezes, não consigo. Estou triste de ver nossa equipe em decadência na tabela e dependendo de outros resultados – afirmou o goleiro cruzeirense, que fez boas defesas no primeiro tempo, que terminou 0 a 0.

<strong>O zagueiro Zé Ivaldo disputa lance com Flaco Lopez, do Palmeiras, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Na última rodada do Brasileiro, domingo (8), às 16h, o Cruzeiro, para se garantir no G8, terá de derrotar o Juventude em Caxias do Sul (RS) e contar com empate ou derrota do Bahia para o rebaixado Atlético-GO na Arena Fonte Nova.

Cássio também criticou a CBF por causa da proibição da presença do torcedor no Mineirão:

- Quero dar parabéns para a CBF… Uma falta de respeito com a torcida do Cruzeiro. Queria ver se esse jogo fosse em São Paulo. A CBF tem pessoas capacitadas e poderiam ter encontrado outra solução, como jogar com torcida única no ano que vem em São Paulo. O jogo era muito importante para nós… Não é desculpa pelo resultado, não quero tirar o mérito do Palmeiras, mas é estranho. O torcedor é muito importante para nós – comentou o goleiro cruzeirense.

Cássio promete empenho na última rodada, independentemente da situação do Cruzeiro na classificação do Brasileiro e na briga por vaga na Libertadores:

- O mínimo a fazer é buscar a vitória. Fazer uma grande partida. Infelizmente, a classificação não depende de nós, mas temos de ir lá em Caxias e buscar a vitória – afirmou.