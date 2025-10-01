menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalistas não perdoam Claus por erro em Sport x Fluminense: ‘Inacreditável’

Jogo terminou empatado na Ilha do Retiro, nesta quarta (1)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
21:23
Atualizado há 15 minutos
Fluminense e Sport empataram em jogo com polêmicas de arbitragem (Foto: Marlon Costa/AGIF)
imagem cameraFluminense e Sport empataram em jogo com polêmicas de arbitragem (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Sport e Fluminense empataram e 2 a 2 na Ilha do Retiro, em jogo que ficou marcado por críticas a Raphael Claus. Nesta quarta-feira (1), o árbitro foi chamado ao VAR duas vezes para revisar lances capitais da partida. Nas redes sociais, jornalistas não perdoaram a atuação do juiz.

No primeiro tempo, Claus não marcou uma falta de Ignácio em lance que terminou com gol de Martinelli. A jogada ocorreu na frente do árbitro, que foi chamado ao VAR para dar a falta. Já na segunda etapa, Claus não deu um pênalti em Ignácio, foi chamado novamente ao monitor e deu a penalidade.

Veja as reações nas redes sociais:

O que vem por aí para Fluminense e Sport

O Fluminense volta a campo no sábado (4), para enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Sport joga no domingo contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA
SPORT 2 x 2 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
🥅 Gols: Acosta (18'/2T)(FLU), Lucas Lima (27'/2T)(SPO), John Kennedy (37'/2T)(FLU) Luan Cândido (51'/2T) (SPO)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Zé Lucas, Ramírez (SPO) Ignácio (FLU)

ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Hyoran e Barletta; Ramírez.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Freytes, Ignacio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio (Lima), Serna e Cano (John Kennedy).

🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

