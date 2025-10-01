Jornalistas não perdoam Claus por erro em Sport x Fluminense: ‘Inacreditável’
Jogo terminou empatado na Ilha do Retiro, nesta quarta (1)
Sport e Fluminense empataram e 2 a 2 na Ilha do Retiro, em jogo que ficou marcado por críticas a Raphael Claus. Nesta quarta-feira (1), o árbitro foi chamado ao VAR duas vezes para revisar lances capitais da partida. Nas redes sociais, jornalistas não perdoaram a atuação do juiz.
No primeiro tempo, Claus não marcou uma falta de Ignácio em lance que terminou com gol de Martinelli. A jogada ocorreu na frente do árbitro, que foi chamado ao VAR para dar a falta. Já na segunda etapa, Claus não deu um pênalti em Ignácio, foi chamado novamente ao monitor e deu a penalidade.
O que vem por aí para Fluminense e Sport
O Fluminense volta a campo no sábado (4), para enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Sport joga no domingo contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT 2 x 2 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada
📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
🥅 Gols: Acosta (18'/2T)(FLU), Lucas Lima (27'/2T)(SPO), John Kennedy (37'/2T)(FLU) Luan Cândido (51'/2T) (SPO)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Zé Lucas, Ramírez (SPO) Ignácio (FLU)
ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas e Rivera; Matheusinho, Hyoran e Barletta; Ramírez.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Freytes, Ignacio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio (Lima), Serna e Cano (John Kennedy).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
