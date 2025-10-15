Decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo causa revolta: ‘Vergonha’

Uma decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo causou muita revolta nas redes sociais. Os clubes estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (15), em jogo que vale briga pelo título no Campeonato Brasileiro.

No final do primeiro tempo, uma dividida entre Allan, do Botafogo, e Luiz Araújo, do Flamengo, na área do Alvinegro, causou polêmica. No campo, Alex Gómes Stefano não marcou pênalti, e o VAR não chamou para revisão.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo se revoltaram com a decisão da arbitragem. Para eles, o pênalti deveria ser marcado. Até aqui, o Rubro-Negro vence no Estádio Nilton Santos por 1 a 0, mas a polêmica de arbitragem foi poucos minutos antes do gol. Veja o lance polêmico e a repercussão dos internautas:

Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja o lance polêmico em Flamengo x Botafogo e a repercussão

Escalações para o clássico

Davide Ancelotti definiu assim o Botafogo para enfrentar o Flamengo: Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.

Do outro lado do clássico, o Flamengo, comandado por Filipe Luís, terá seguinte 11 inicial para pegar o Botafogo: Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo por 1 a 0, com gol de Pedro, depois de linda jogada de Arrascaeta. O primeiro tempo foi equilibrado, em jogo de poucas chances para os dois lados. Com o empate parcial do Palmeiras, a briga pelo título está ficando cada vez mais acirrada.