O Grêmio está escalado por Mano Menezes com surpresas para enfrentar o Flamengo, neste domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick Noriega fará sua estreia pelo Tricolor Gaúcho como zagueiro, e os centroavantes Braithwaite e Carlos Vinícius jogarão juntos no ataque gremista.

Estreia de Noriega pelo Grêmio será na zaga

Embora tenha sido contratado como volante, posição que exercia, nesta temporada, no Alianza Lima-PER, Noriega é zagueiro de origem. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o jogador nipônico-peruano se colocou à disposição para desempenhar as duas funções, ainda que tenha afirmado estar se 'divertindo' mais no meio-campo.

Braithwaite e Carlos Vinícius jogarão juntos no ataque do Grêmio

No ataque, sem Alysson, Carlos Vinícius volta ao time. Ele deve atuar como jogador mais adiantado, com Braithwaite como segundo atacante. Com isso, Edenílson fará o corredor direito, para que o Grêmio se defenda no 4-4-2. A escalação tricolor tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenílson, Braithwaite e Cristian Olivera; Carlos Vinícius.

Escalação do Flamengo de Filipe Luís

O Flamengo também está escalado por Filipe Luís. O Rubro-Negro Carioca irá a campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Nico de La Cruz e Saúl; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos em 20 jogos. Já o Grêmio está na 14ª colocação, com 24 pontos e a mesma quantidade de partidas.