Escalações Flamengo x Grêmio: Tricolor terá Noriega na zaga e dois centroavantes
Imortal tem surpresas no time que encara o líder do Brasileirão no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio está escalado por Mano Menezes com surpresas para enfrentar o Flamengo, neste domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick Noriega fará sua estreia pelo Tricolor Gaúcho como zagueiro, e os centroavantes Braithwaite e Carlos Vinícius jogarão juntos no ataque gremista.
Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Onde Assistir
Flamengo x Grêmio: confira palpites da Redação do Lance! para o duelo pelo Brasileirão
Brasileirão
Grêmio perde três, mas ganha cinco opções para enfrentar o Flamengo
Grêmio
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
Estreia de Noriega pelo Grêmio será na zaga
Embora tenha sido contratado como volante, posição que exercia, nesta temporada, no Alianza Lima-PER, Noriega é zagueiro de origem. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o jogador nipônico-peruano se colocou à disposição para desempenhar as duas funções, ainda que tenha afirmado estar se 'divertindo' mais no meio-campo.
Braithwaite e Carlos Vinícius jogarão juntos no ataque do Grêmio
No ataque, sem Alysson, Carlos Vinícius volta ao time. Ele deve atuar como jogador mais adiantado, com Braithwaite como segundo atacante. Com isso, Edenílson fará o corredor direito, para que o Grêmio se defenda no 4-4-2. A escalação tricolor tem Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenílson, Braithwaite e Cristian Olivera; Carlos Vinícius.
Escalação do Flamengo de Filipe Luís
O Flamengo também está escalado por Filipe Luís. O Rubro-Negro Carioca irá a campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Nico de La Cruz e Saúl; Plata, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.
O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos em 20 jogos. Já o Grêmio está na 14ª colocação, com 24 pontos e a mesma quantidade de partidas.
- Matéria
- Mais Notícias