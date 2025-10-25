Torcedores se impressionam com escalação do Fluminense: 'Quem diria'

O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional com três alterações no time titular, em relação ao último jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto deste sábado (25), o técnico Luís Zubeldía promoveu a entrada de Ignácio, Bernal e John Kennedy, nas vagas de Freytes, Martinelli e Germán Cano. Nas redes sociais, os torcedores comemoram a decisão.

Na visão dos internautas, a alteração que pode surtir mais efeito é a entrada do atacante John Kennedy no lugar de Germán Cano. Apesar do faro artilheiro, o argentino vive um momento ruim e vem sendo criticado pelos torcedores.

Segundo um dos internautas, Zubeldia ainda precisa melhorar as alterações no decorrer da partida e destacou que John Kennedy ainda não convenceu o treinador que deve ser o centroavante titular. Confira abaixo.

Disputando uma vaga no G6 do Brasileirão, o Fluminense recebe o Internacional neste sábado (25). Um resultado positivo assegura a equipe comandada por Luís Zubeldía na 7ª colocação, enquanto o Colorado busca os três pontos para se firmar na parte de cima da tabela de classificação.