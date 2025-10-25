Zubeldía volta atrás e muda Fluminense para enfrentar o Internacional
Times jogam pelo Brasileirão
O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía confirmou o atacante John Kennedy entre os titulares, deixando Germán Cano no banco de reservas.
Além do camisa 99 como titular, o time tem outras duas mudanças. Na defesa, Ignácio substitui Freytes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio, Bernal assume a vaga de Martinelli, poupado, fora até do banco.
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Facundo Bernal e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
Escalação do Internacional
Ivan; Bruno Gomes, Mercado Juninho, Victor Gabriel; Bruno Henrique, Luis Otavio, Thiago Maia, Alan Patrick e Vitinho; Carbonero. Técnico: Ramón Díaz
Todos os relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Otávio e Riquelme
Atacantes: A. Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo
Pendurados
1 cartão amarelo: Canobbio, Everaldo, Fábio, Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Marcelo Pitaluga, Soteldo, Thiago Silva e Maxi Cuberas (auxiliar técnico)
2 cartões amarelos: Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e Carlos Gruezo (auxiliar técnico)
O Fluminense ocupa atualmente a 7ª posição, com 41 pontos, e busca reabilitação após o revés no clássico contra o Vasco. Já o Internacional, 14º colocado com 35 pontos, tenta reagir sob o comando de Ramón Díaz.
