Escalação de Fluminense x Internacional: mudanças no esquema, defesa e ataque

Retornos e desfalques mudam o time do Colorado mais uma vez, que jogará no 4-3-3

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
16:29
Alan Patrick, meia do Internacional
imagem cameraAlan Patrick volta de lesão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
O Internacional terá mudanças no esquema, na defesa e no ataque para enfrentar o Fluminense a partir das 17h30min (de Brasília) deste sábado (25). Para a partida do Maracanã, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ramón e Emiliano Díaz têm desfalques na zaga e na lateral-esquerda, enquanto na frente terá o retorno importante de Alan Patrick e Carbonero.

O Alvirrubro chega ao jogo na 14ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições e quatro pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Mudanças no esquema, defesa e ataque

No setor defensivo, o Alvirrubro não terá o zagueiro Vitão, com lesão no joelho esquerdo.  Também terá a ausência de Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, saem os três zagueiros e volta a linha de quatro, com Juninho entrando no lugar do camisa 4, e Victor Gabriel no do argentino.

No meio, o time seguirá com três volantes, com Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia. As demais alterações surgem na frente, com as voltas de Alan Patrick, que entre no lugar de Rafael Borré, e Carbonero, na vaga de um dos zagueiros. Voltando ao 4-3-3, com o camisa 10 atuando de falso 9.

Além disso, Bruno Gomes volta á lateral-direita, com Bruno Henrique entrando no seu lugar e Alan Benítez voltando ao banco. Com isso, o Inter entra em campo com Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Do lado do Tricolor Carioca, sétimo colocado, com 41 pontos, Lis Zubeldía tenta se recuperar após a derrota no clássico com o Vasco na briga por uma vaga direta na Libertadores. Com isso, o Flu começa com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Carbonero, atacante do Internacional
Carbonero volta de suspensão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

