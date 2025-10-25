menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense tem ausência na relação para jogo contra o Inter

Tricolor enfrentará o Colorado pela 30ª rodada do Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
14:06
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
imagem cameraLuis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Internacional, neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peça-chave do time, Martinelli será poupado.

continua após a publicidade

➡️Fluminense paga parte de suas dívidas trabalhistas em leilão; entenda

A partida será apitada por Raphael Claus (SP), com Danilo Ricardo Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) como assistentes.

O goleiro Fábio completa 250 partidas com a camisa do Fluminense, marco expressivo desde a sua chegada ao clube em 2022.

O técnico Luis Zubeldía tem desfalque na defesa: o zagueiro Freytes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que Ignácio seja o substituto na zaga ao lado de Thiago Silva.

Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão
Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

No meio-campo, Paulo Henrique Ganso segue em transição física e ainda não foi liberado para atuar. Já Martinelli realiza controle de carga e ficou de fora da relação. O zagueiro Manoel, por sua vez, passou recentemente por artroscopia no joelho esquerdo e segue fora. Quem já treina com o grupo após ficar de fora por lesão é Nonato. O volante, porém, voltou a trabalhar com o grupo somente nessa semana e segue de fora da lista

continua após a publicidade

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Otávio e Riquelme
Atacantes: A. Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Pendurados

1 cartão amarelo: Canobbio, Everaldo, Fábio, Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Marcelo Pitaluga, Soteldo, Thiago Silva e Maxi Cuberas (auxiliar técnico)

continua após a publicidade

2 cartões amarelos: Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e Carlos Gruezo (auxiliar técnico)

O Fluminense ocupa atualmente a 7ª posição, com 41 pontos, e busca reabilitação após o revés no clássico contra o Vasco. Já o Internacional, 14º colocado com 35 pontos, tenta reagir sob o comando de Ramón Díaz.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias