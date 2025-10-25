Fluminense tem ausência na relação para jogo contra o Inter
Tricolor enfrentará o Colorado pela 30ª rodada do Brasileirão
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Internacional, neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peça-chave do time, Martinelli será poupado.
A partida será apitada por Raphael Claus (SP), com Danilo Ricardo Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) como assistentes.
O goleiro Fábio completa 250 partidas com a camisa do Fluminense, marco expressivo desde a sua chegada ao clube em 2022.
O técnico Luis Zubeldía tem desfalque na defesa: o zagueiro Freytes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que Ignácio seja o substituto na zaga ao lado de Thiago Silva.
No meio-campo, Paulo Henrique Ganso segue em transição física e ainda não foi liberado para atuar. Já Martinelli realiza controle de carga e ficou de fora da relação. O zagueiro Manoel, por sua vez, passou recentemente por artroscopia no joelho esquerdo e segue fora. Quem já treina com o grupo após ficar de fora por lesão é Nonato. O volante, porém, voltou a trabalhar com o grupo somente nessa semana e segue de fora da lista
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Otávio e Riquelme
Atacantes: A. Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo
Pendurados
1 cartão amarelo: Canobbio, Everaldo, Fábio, Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Marcelo Pitaluga, Soteldo, Thiago Silva e Maxi Cuberas (auxiliar técnico)
2 cartões amarelos: Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e Carlos Gruezo (auxiliar técnico)
O Fluminense ocupa atualmente a 7ª posição, com 41 pontos, e busca reabilitação após o revés no clássico contra o Vasco. Já o Internacional, 14º colocado com 35 pontos, tenta reagir sob o comando de Ramón Díaz.
