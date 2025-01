Mauro Cezar questiona postura do Cruzeiro no mercado: ‘Muitas contratações midiáticas’

O Cruzeiro iniciou a temporada de 2025 com a confirmação de duas contratações midiáticas. Tratam-se de Gabigol e Dudu, que deixaram respectivamente o Flamengo e o Palmeiras. O cenário deixou a torcida do clube celeste eufórica. Apesar disso, o jornalista Mauro Cezar Pereira questionou as contratações dos jogadores.

Para o comunicador, o acerto com os atletas foi baseado mais no retorno midiático do que no técnico, dentro de campo. Ao analisar o caso durante a programação da Rádio Jovem Pan, Mauro destacou a temporada abaixo da média de ambos no ano passado. Gabigol não foi unanimidade no ataque do Flamengo e Dudu sofreu lesão grave no joelho.

- O Cruzeiro faz contratações muito midiáticas e acho que sem muito critério. O Dudu vem em baixa, vindo de lesão, não conseguiu fazer bons jogos pelo Palmeiras, também não é um jogador barato. Assim como o Gabriel. São jogadores que são difíceis que deixar na reserva, e o Cruzeiro tinha ali o Kaio Jorge e outros jogadores jovens que vinham jogando - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Então vamos ver como vai ser. Midiático vai ser, isso é óbvio. Vai ter apresentação no Mineirão, com venda de ingressos, os torcedores estão empolgados. Mas, isso é muito comum no Brasil né? De contratar jogadores com um viés mais bombástico, de como vai repercutir na mídia, com menos preocupação de como o esquema vai funcionar dentro de campo. São contratações mais midiáticas do que celebrais - concluiu.

Cruzeiro planeja festa

O clube mineiro planeja uma grande festa para anunciar as duas novas contratações para a torcida. O atleta será apresentado de forma oficial em um evento marcado para este sábado (4), às 12h, no Estádio Mineirão. A última parcial divulgada apontou que 25 mil ingressos já foram vendidos.

