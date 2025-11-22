menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com novidades, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino

Equipes se enfrentam neste sábado, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília)

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
20:33
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraFilipe Luís em partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida deste sábado (22) contra o RB Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, às 21h30, (de Brasília), o Rubro-Negro conta com o retorno de Arrascaeta, desfalque contra o Fluminense.

continua após a publicidade

A grande notícia para esta partida é a volta do camisa 10, que ficou fora da última partida após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Os três começam jogando.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.

continua após a publicidade

Desfalques no Flamengo para enfrentar o RB Bragantino

O zagueiro Léo Ortiz, com resquícios de dor no tornozelo direito, não fica à disposição do Flamengo para o jogo deste sábado. O mesmo acontece com Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Além disso, o camisa 9 também se recupera da fratura no braço direito.

Suspensos, Erick Pulgar e Saúl também são desfalques para a partida no Maracanã.

Lista de pendurados

O Flamengo conta com uma lista extensa de jogadores pendurados (com dois cartões amarelos). São eles: Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.

continua após a publicidade

Escalação do RB Bragantino

O RB Bragantino entra em campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

 FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X RB BRAGANTINO
35ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos
🖥️ VAR: Vayran da Silva Rosa

Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias