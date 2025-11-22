Com novidades, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida deste sábado (22) contra o RB Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, às 21h30, (de Brasília), o Rubro-Negro conta com o retorno de Arrascaeta, desfalque contra o Fluminense.

continua após a publicidade

A grande notícia para esta partida é a volta do camisa 10, que ficou fora da última partida após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Os três começam jogando.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.

continua após a publicidade

Desfalques no Flamengo para enfrentar o RB Bragantino

O zagueiro Léo Ortiz, com resquícios de dor no tornozelo direito, não fica à disposição do Flamengo para o jogo deste sábado. O mesmo acontece com Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Além disso, o camisa 9 também se recupera da fratura no braço direito.

Suspensos, Erick Pulgar e Saúl também são desfalques para a partida no Maracanã.

Lista de pendurados

O Flamengo conta com uma lista extensa de jogadores pendurados (com dois cartões amarelos). São eles: Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.

continua após a publicidade

Escalação do RB Bragantino

O RB Bragantino entra em campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X RB BRAGANTINO

35ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos

🖥️ VAR: Vayran da Silva Rosa

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.