Com novidades, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino
Equipes se enfrentam neste sábado, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília)
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida deste sábado (22) contra o RB Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, às 21h30, (de Brasília), o Rubro-Negro conta com o retorno de Arrascaeta, desfalque contra o Fluminense.
A grande notícia para esta partida é a volta do camisa 10, que ficou fora da última partida após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Os três começam jogando.
O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Plata.
Desfalques no Flamengo para enfrentar o RB Bragantino
O zagueiro Léo Ortiz, com resquícios de dor no tornozelo direito, não fica à disposição do Flamengo para o jogo deste sábado. O mesmo acontece com Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Além disso, o camisa 9 também se recupera da fratura no braço direito.
Suspensos, Erick Pulgar e Saúl também são desfalques para a partida no Maracanã.
Lista de pendurados
O Flamengo conta com uma lista extensa de jogadores pendurados (com dois cartões amarelos). São eles: Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.
Escalação do RB Bragantino
O RB Bragantino entra em campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X RB BRAGANTINO
35ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos
🖥️ VAR: Vayran da Silva Rosa
