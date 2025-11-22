SBT alcança números expressivos com final da Copa Sul-Americana; veja

O SBT transmitiu a final da Copa Sul-Americana, neste sábado (22), entre Lanús e Atlético-MG, que ocorreu no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O Lance! apurou que a emissora paulista conseguiu conquistar números expressivos com a cobertura do evento.

Em campo, a equipe argentina venceu a brasileira nos pênaltis e conquistou o bicampeonato do torneio. Fora das quatro linhas, o SBT foi vice-líder em audiência, em São Paulo, com a transmissão da decisão continental.

Com bola rolando, das 17h às 19h49, foram 7.2 pontos de audiência contra 3.8 da terceira colocada. O pico de audiência ocorreu às 19h47, com 8.8 pontos.

Como foi a final da Copa Sul-Americana?

Texto por: Márcio Iannacca

A partida foi marcada por equilíbrio e poucas oportunidades claras. No primeiro tempo, o Atlético chegou perto de mudar o cenário quando Bernard cobrou falta rente à trave e quase abriu o placar. As defesas se impuseram na maior parte do duelo, e as ações ofensivas ficaram restritas a chutes de média distância. Nos minutos finais da etapa, o Galo perdeu Alan Franco e Guilherme Arana por lesão, o que reduziu as opções para o decorrer do jogo.

Após um segundo tempo de ritmo baixo, a prorrogação trouxe mais espaços, e o Atlético conseguiu criar suas melhores chances. Biel teve duas oportunidades seguidas para marcar, uma em cruzamento de Scarpa e outra após passe de Hulk, mas esbarrou em boas intervenções do goleiro Losada, que manteve o placar zerado até o último minuto.

A decisão foi para os pênaltis, e o Lanús levou a melhor. Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças, enquanto os argentinos fecharam a série e confirmaram o título — o segundo da história do clube na Sul-Americana, repetindo a campanha vitoriosa de 2013.

Com a conquista, o Lanús assegura lugar na Libertadores da próxima temporada e também na Recopa de 2026. O Atlético, por sua vez, volta suas atenções ao Brasileirão, com quatro partidas ainda por disputar. O próximo compromisso será na terça-feira (25), diante do Flamengo, na Arena MRV. O time argentino também terá pouco tempo de descanso: na quarta-feira (26), recebe o Tigre pelas oitavas do Campeonato Argentino.