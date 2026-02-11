Torcedores enlouquecem com gol de ex-Palmeiras no Brasileirão: 'Joga muito'

Chapecoense e Coritiba estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um ex-Palmeiras marcou um belo gol na partida, e muitos torcedores foram à loucura.

O Coxa abriu o placar depois de uma bela jogada de Lucas Ronier. O jovem driblou dois, foi até o fundo e rolou para trás. Breno Lopes, ex-Palmeiras, dominou, driblou e finalizou sem chances para o goleiro Léo Vieira.

A Chapecoense empatou a partida antes do final do primeiro tempo, mas o gol do ex-atacante do Palmeiras repercutiu demais nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o golaço de Breno Lopes, ex-Palmeiras

Breno marcou pelo segundo jogo seguido

O atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras, marcou o primeiro gol pelo Coritiba na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro na noite de quinta-feira (5), no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. O jogador confirmou a virada e minimizou ser 'a maior contratação da história' do clube.

- A gente sabia da dificuldade, mesmo o Cruzeiro não vindo bem no começo da temporada. É uma grande equipe e com grande investimento. A gente vem trabalhando essa jogada e explorando muito o contra-ataque - falou o ex-jogador do Palmeiras.

Nesta quarta-feira (11), Breno marcou mais um gol pelo Coritiba. Dessa vez, no duelo contra a Chapecoense, na Arena Condá.

