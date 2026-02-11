Globo toma decisão sobre Tadeu Schmidt após o BBB 26; saiba mais
Apresentador é um dos principais nomes da emissora
A Globo definiu que Tadeu Schmidt será o apresentador de um programa durante a Copa do Mundo de 2026. O comunicador assumirá o comando do Central da Copa após concluir sua participação no Big Brother Brasil 2026, que termina no final de abril. A atração esportiva irá ao ar de segunda a sábado na grade da emissora durante os meses de junho e julho.
Após deixar temporariamente o reality show, Schmidt retornará ao jornalismo esportivo, área em que atuou antes de assumir o Fantástico e posteriormente o BBB. Segundo informações de Gabriel Vaquer, do portal "F5", o apresentador terá um breve período de descanso antes de iniciar os preparativos para o novo projeto.
A Central da Copa seguirá formato semelhante ao utilizado pela emissora em coberturas esportivas recentes. Em planejamento divulgado para o mercado publicitário, a emissora prevê a produção de 33 edições do programa. A atração fará um resumo diário dos principais acontecimentos do torneio mundial.
A Globo transmitirá 55 das 104 partidas da Copa do Mundo, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira. A emissora também garantiu os direitos de metade dos confrontos da fase eliminatória, além da final marcada para 19 de julho. Tadeu Schmidt apresenta o BBB desde 2022, após a saída de Tiago Leifert.
